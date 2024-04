VIDEO, primo allenamento al centro sportivo di Torretta per il Palermo Women

Il post pubblicato sui social e le immagini della sessione di allenamento: "Un augurio per continuare a crescere tutti insieme".

Nei giorni scorsi le ragazze e lo staff del Palermo Women ha svolto il primo allenamento presso il centro sportivo "Palermo CFA" di Torretta. "Un'occasione per condividere un pezzo di storia del club ma un augurio per continuare a crescere tutti insieme", si legge in un post pubblicato dal club rosanero sui propri canali social. Di seguito, le immagini ed il video della sessione di allenamento: