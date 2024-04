FOTO, Pastore su Instagram: “Grazie Palermo, due giorni di grandi emozioni”

Domenica 7 aprile 2024, una data storica per il Palermo . Il Palermo City Football Academy , il primo centro sportivo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni di storia, ha aperto ufficialmente i battenti con una cerimonia di inaugurazione con il simbolico "taglio del nastro", alla presenza del management di Palermo FC e City Football Group e di rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive.

Per celebrare questo momento storico, la società di viale del Fante ha organizzato l'evento "Legends Day": una festa per seguire il collegamento live da Torretta sui maxischermi dello stadio e salutare alcuni ospiti speciali. Per questa occasione, sul prato del "Renzo Barbera" hanno sfilato una rappresentanza di ex calciatori rosanero che hanno scritto pagine indelebili della storia del club. Tra questi, anche Javier Pastore che, nella giornata di sabato, ha assistito anche alla gara tra Palermo e Sampdoria, oltre ad aver visitato lo stesso centro sportivo, dove domenica pomeriggio è andato in scena un triangolare tra le "Vecchie Glorie". "Un grande Palermo. Grazie di cuore, due giorni di grandi emozioni", ha scritto l'ex fantasista rosanero in una "stories" pubblicata su Instagram.