FOTO Palermo, Zavagno inizia a Coverciano il corso per diventare direttore sportivo

Luciano Zavagno, osservatore e talent scout per conto del City Football Group e che aveva affiancato il DS Leandro Rinaudo nella scorsa sessione di calciomercato del Palermo, ha iniziato il proprio percorso per diventare a tutti gli effetti un direttore sportivo in quel di Coverciano, al centro tecnico federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.