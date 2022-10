FOTO Palermo, Vido suona la carica: “Anche oggi una battaglia”

Il Palermo scalda i motori in vista del match in programma questo pomeriggio contro la Ternana. Alle ore 14:00 allo Stadio "Libero Liberati" andrà in scena la sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro il Sudtirol, torneranno in campo per affrontare la compagine rossoverde con l'obiettivo di ritrovare il successo e muovere la propria classifica. A poche ore dal fischio d'inizio del match contro la Ternana, l'attaccante rosanero Luca Vido ha suonato la carica con un messaggio diffuso attraverso i propri canali social.