FOTO Palermo, Vido ringrazia i tifosi su Instagram: “Avrei voluto darvi di più…”

Luca Vido ed il Palermo , un matrimonio destinato a concludersi. L'attaccante classe 1997 è approdato nel capoluogo siciliano la scorsa estate dall' Atalanta con la formula del prestito con opzione in favore del Palermo . Diritto di riscatto che il club di viale del Fante non sembra intenzionato ad esercitare. Salvo sorprese, dunque - dopo aver collezionato un gol e 25 presenze in Serie B con la maglia rosanero - il calciatore originario di Bassano del Grappa sembra ad un passo dall'addio. Di seguito, il post pubblicato dallo stesso calciatore sul proprio account Instagram.

"Ciao Palermo. Ho scelto queste due foto perché voglio ricordare quest’anno con gioia, e per me queste foto rappresentano felicità. Segnare davanti ai miei tifosi... Voi che ci avete sempre sostenuto dentro e fuori dal campo. GRAZIE. Porterò sempre con me le emozioni che ho vissuto in questo storico stadio. Avrei voluto darvi di più, ma ho sempre dato il 100% per questa maglia come farò sempre ovunque mi porterà il futuro. Grazie Palermo", le sue parole.