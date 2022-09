FOTO Palermo, verso la Reggina: tifosi rosa sul traghetto, destinazine “Granillo”

Tra poco meno di tre ore Reggina e Palermo si sfideranno al "Granillo" di Reggio Calabria nel match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 , in programma alle 14:00. Saranno circa 1.100 i sostenitori rosanero che inciteranno la formazione di capitan Floriano e compagni, davanti a circa 12.000 spettatori a fronte dei 7.000 tagliandi staccati fino a ieri, che vanno ad aggiungersi alle 4.130 tessere stagionali sottoscritte dai supporters granata.

Una spinta in più per la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini, che fin qui, tra le mura amiche del "Renzo Barbera" ha potuto contare sul supporto di oltre 20.000 spettatori presenti nelle due gare interne di campionato. Si torna a rivivere dunque l'atmosfera dei playoff promozione di Serie C lontano dal capoluogo siciliano, durante la quale la formazione rosanero allora allenata dall'ex tecnico Silvio Baldini, da Trieste e Chiavari a Salò e Padova, era incoraggiata ed incitata da circa oltre 1.300 supporters siciliani in media, con l'esodo del match dell'Euganeo che ha portato in Veneto oltre 3.000 palermitani, grazie anche al gemellaggio storico tra le due tifoserie. Anche nella delicata trasferta contro la Reggina di Filippo Inzaghi, la più vicina della stagione di Serie BKT 2022-2023, i tifosi rosa sono pronti a spingere in massa la compagine targata City Football Group.