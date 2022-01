FOTO Palermo, verso Italia-Macedonia: migliorano condizioni prato “Renzo Barbera”

Ecco le attuali condizioni del manto erboso dello Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, dove andrà in scena Italia-Macedonia del Nord

Pertanto, il "Barbera" sarà il teatro di una partita fondamentale per la Nazionale italiana. "La scelta è stata condivisa con Mancini. A Palermo vogliamo e ci aspettiamo tanto calore da parte del pubblico, vogliamo essere accolti e coccolati. Il tifoso italiano vuole spingere i ragazzi verso una qualificazione importante", ha dichiarato di recente il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si tratta del primo spareggio per ottenere il pass per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. In caso di vittoria, gli uomini di Roberto Mancini sfideranno la vincente tra Portogallo e Turchia per giocarsi l'ultimo ticket per accedere al campionato del Mondo.