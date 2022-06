FOTO Palermo, vecchi compagni a Montecarlo: Doda e Martin insieme in uno scatto

E' tempo di vacanze estive per i calciatori rosanero, dopo la conquista della promozione in Serie B in finale playoff contro il Padova. Dalla località di Montecarlo uno scatto pieno di ricordi per i tifosi rosanero: Massimiliano Doda, difensore rosanero, mostra dal suo profilo Instagram una foto con l'ex Palermo Malaury Martin. Il calciatore francese ha militato in maglia rosanero durante l'annata della Serie D.