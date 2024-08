FOTO Palermo, ultimo giorno a Manchester: Vasic, Segre e l’incontro con De Bruyne

Ultimo giorno al CFA di Manchester per la squadra di Alessio Dionisi. Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, il tecnico rosanero ha lavorato sulla fase offensiva, con esercitazioni undici contro undici, dopo un avviamento motorio e tecnico e lavori individuali. Filippo Ranocchia e compagni, infatti, stanno preparando la prossima amichevole. Il test contro l’Oxford, sempre in Inghilterra, è in programma domani, sabato 3 agosto. Il match avrà inizio alle ore 15:00 (ora locale, in Italia alle 16:00) ed andrà in scena al "Kassam Stadium". Intanto, nella giornata di oggi, la squadra ha incontrato uno delle "stelle" del Manchester City, come testimonia gli scatti pubblicati dai centrocampisti del Palermo Aljosa Vasic e Jacopo Segre su Instagram in compagnia di Kevin De Bruyne.