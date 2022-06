FOTO Palermo, tatuaggio celebrativo per Massolo, Soleri e Perrotta: 12-06-2022

Tatuaggio in ricordo della promozione in Serie B per Marco Perrotta, Samuele Massolo ed Edoardo Soleri, con tanto di data impressa

Estasi a Palermo per la promozione in Serie B, arrivata dopo il lungo e insidioso percorso dei playoff, culminati in finale con la doppia vittoria sul Padova. Esplode il "Renzo Barbera", esplodono tifosi e giocatori, solamente tre anni dopo il fallimento e l'incubo della Serie D, i rosanero tornando nel professionismo. 12-06-2022, data che i supporters e calciatori del Palermo faticheranno a dimenticare, e che qualcuno ha deciso di imprimersi sulla pelle: è la scelta di Marco Perrotta, Samuele Massolo ed Edoardo Soleri. I tre calciatori rosanero mostrano in bella vista un tatuaggio freschissimo con la data della promozione e una frase significativa.