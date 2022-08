FOTO Palermo, Stoppa dopo il ko: “A testa alta, avanti ragazzi”

Sabato amaro per il Palermo, sconfitto al "Renzo Barbera" dall'Ascoli davanti ad una bella cornice di pubblico rosa, nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B. Dopo 31 partite finisce l'imbattibilità casalinga degli uomini di Corini, vittime di uno scatenato Gondo, che regala tre preziosissimi punti a Bucchi grazie alla sua tripletta. A pochi giorni dall'amara sconfitta maturata dai rosa - la prima in campionato della stagione, il nuovo acquisto Matteo Stoppa ha suonato la carica attraverso un post pubblicato su Instagram.