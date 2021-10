FOTO Palermo, Sorrentino: “Bello tornare a casa”. Pelagotti risponde su Instagram

Stefano Sorrentino sta per sbarcare a Palermo, città nella quale ha vissuto una pagina calcistica della sua carriera intensa ed emozionante. Ad attenderlo l'amico e suo assistito, Alberto Pelagotti, portiere del Palermo FC di Giacomo Filippi

In viaggio verso il capoluogo siciliano, l'ex numero uno del Palermo, Stefano Sorrentino sta per sbarcare in città. Ad annunciarlo lo stesso ex portiere di Torino, Chievo e AEK Atene - tra le altre -, attraverso il suo profilo Instagram. Ad attenderlo l' estremo difensore del Palermo FC, Alberto Pelagotti, assistito di Sorrentino, oggi nel ruolo di procuratore calcistico oltre che opinionista televisivo nei format di approfondimento calcistici in onda sulle reti Mediaset. Ecco la risposta di Pelagotti su Instagram al post pubblicato del quarantaduenne ex calciatore.