FOTO Palermo: Soleri, Lancini e Massolo al matrimonio dell’ex rosanero Luperini

Si è sposato nella giornata di ieri, sabato 17 giugno, a Forte dei Marmi, l'ex centrocampista del Palermo , Gregorio Luperini . Presenti al matrimonio tra il calciatore del Perugia e la sua Carlotta anche alcuni ex compagni: Edoardo Soleri , Samuele Massolo ed Edoardo Lancini . Ma non solo; tra gli invitati anche Marco Perrotta , Michele Somma e Mattia Baldini, figlio di Silvio e suo stretto collaboratore proprio in rosanero.

Ben sette gol e quattro assist vincenti, un'infinità di chilometri percorsi sul manto erboso ed una marea di palloni recuperati in pressing alto sulla trequarti offensiva, Luperini è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata del Palermo ai playoff che valsero la Serie B un anno fa. Prima dell'addio in estate, direzione Umbria. Un'avventura, quella del classe 1994 in biancorosso, che potrebbe già essere giunta al capolinea dopo la retrocessione in Lega Pro. Il futuro di Gregorio Luperini, infatti, sembra essere lontano da Perugia...