FOTO Palermo, Soleri esulta: “Grande vittoria”. E Balzaretti: “Vamos bomber”

Con un post pubblicato sui propri canali social, Edoardo Soleri ha festeggiato il suo primo gol in maglia rosanero e la vittoria casalinga per 2-0 contro il Latina

Esordio con gol per Edoardo Soleri, che non ha perso tempo nel celebrare sui social la sua prima gioia con indosso la maglia del Palermo. L'attaccante scuola Roma ha coronato la sua prima in Serie C al 'Renzo Barbera' con il calcio di rigore finalizzato che, al 94', ha chiuso definitivamente il parziale con il Latina. Una ventina di minuti a disposizione dell'ex Padova, che si è tuttavia fatto trovare pronto dal tecnico Giacomo Filippi, in ragione ad impegno e sacrificio in una fase delicata della gara.