FOTO Palermo, Silipo saluta Felici: “In bocca al lupo fratellino, sei il più forte”

Il jolly offensivo romano era tornato in Sicilia lo scorso gennaio con la formula del prestito di 18 mesi dal Lecce: pochi mesi ed una seconda parentesi opaca per l'ormai ex rosanero che, dopo il gol messo segno al "Barbera" contro il Monterosi, non è più riuscito a scalare le gerarchie di Baldini e a trovare spazio nella seconda parte di stagione culminata con l'esaltante promozione in B passando dai playoff. Il calciatore si è accasato alla Triestina a titolo definitivo. A salutare il calciatore, che si appresta a vivere una nuova avventura in Serie C, è l'amico ed ex compagno Andrea Silipo attraverso una Instagram Stories.