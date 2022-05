FOTO Palermo, selfie dei giocatori rosanero durante la cena. La carica di Pelagotti

Cenetta tranquilla per il Palermo al completo in Liguria dopo la vittoria contro la Virtus Entella ai playoff. Questa la foto scattata da Pelagotti

Dopo la vittoria contro la Virtus Entella a Chiavari, nella sfida valida per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, i calciatori del Palermo si sono concessi una cena tutti insieme in Liguria, prima di tornare in Sicilia in serata.