FOTO Palermo, secondo giorno di raduno: l’ex Floriano in visita a Coccaglio

Il Palermo ha dato ufficialmente il via alla stagione 2024/2025. Sono venticinque i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi, che si sono radunati nella giornata di ieri a Coccaglio, in provincia di Brescia, per i test fisici in vista del ritiro che scatterà a Livigno dal 7 al 20 luglio. Presente anche il direttore generale Giovanni Gardini ed il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Nella giornata di oggi, la visita di Roberto Floriano, come testimonia la foto pubblicata dal club di viale del Fante sui propri canali social che ritrae l'ex numero 7 rosanero al fianco del nuovo tecnico Alessio Dionisi. I due sono stati compagni di squadra alla Tritium dal 2010 al 2012.