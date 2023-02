FOTO Palermo, Saric sui social: “Questa la strada giusta. Che bello lo stadio pieno”

2-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Reggina, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera", valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. A decidere le reti di Brunori e Soleri, che regalano ai rosanero la terza vittoria consecutiva e il sesto posto in classifica davanti a oltre 26 mila spettatori. Un successo celebrato dal centrocampista Dario Saric attraverso un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram.