FOTO Palermo, Saric in viaggio verso la Sicilia: a breve il centrocampista in città

La “stories” pubblicata sui social dalla compagna del centrocampista ex Ascoli

Come anticipato da Mediagol.it, il Palermo verserà nelle casse dell'Ascoli circa 1,7 milioni di euro per rilevare il cartellino dell'ex Carpi e Saric firmerà un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi quattro anni.