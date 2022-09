FOTO Palermo, Saric dopo l’esordio con la Bosnia: “Un sogno realizzato”

Dopo la prima convocazione con la Bosnia annunciata poco più di una settimana fa, Dario Saric ha fatto il suo esordio in campo in occasione della sfida di Nations League contro la Romania andata in scena ieri sera e terminata 4-1 per i padroni di casa.

Saric, che già in occasione della conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore rosanero aveva ammesso di avere come obiettivo la convocazione in Nazionale, ha avuto l'occasione di debuttare con la casacca della Bosnia dal 1' minuto contrariamente a quanto avvenuto contro il Montenegro, dove era rimasto in panchina. Un momento celebrato dallo stesso calciatore, assente in occasione del ritiro del Palermo all'Etihad Campus di Manchester, attraverso un lungo post diffuso su Instagram.