Foto Palermo, rosanero verso il Picerno: l’incontro speciale di Accardi & Co

L'incontro speciale di Andrea Accardi & Co in vista della sfida esterna dei rosanero in casa del Picerno

Mediagol (bf) ⚽️

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato in casa del Picerno in programma domenica pomeriggio alle ore 14.30. I rosanero sperano di poter continuare a ottenere risultati positivi dopo le cinque vittorie su sei gare disputate. Nel frattempo l'ex estremo difensore rosanero, Alberto Pomini, ha postato una storia instagram insieme ad Andrea Accardi e Alberto Pelagotti.