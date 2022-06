FOTO Palermo, Perrotta festeggia ancora la Serie B: “L’indomani è ancora più bello”

Marco Perrotta festeggia ancora la promozione in Serie B del suo Palermo, storia su Instagram con il compagno Massolo

Festa che è durata tutta la notte quella del Palermo, con calciatori e staff in estasi prima all'interno del "Renzo Barbera", poi al Mercato di San Lorenzo e infine con un tuffo a Mondello. Nel "day after" continuano i festeggiamenti dei calciatori sui social, come si vede da una storia su Instagram pubblicata da Marco Perrotta, insieme al portiere rosanero Samuele Massolo: "L'indomani è ancora più Bello", queste le parole del numero 33.