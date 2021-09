FOTO Palermo, Pelagotti suona la carica: “Combatteremo per il nostro obiettivo”

Il post pubblicato su Instagram dal portiere del Palermo nel day-after il successo contro la Juve Stabia

Tre punti fondamentali per la classifica ed il morale in vista del prossimo impegno ufficiale contro la Juve Stabia. "Una vittoria per ripartire! Il campionato è lungo. Combatteremo su ogni pallone per raggiungere il nostro obiettivo", ha scritto il numero 1 rosanero Alberto Pelagotti sul proprio account Instagram.