FOTO Palermo, Pelagotti: “Guardiamo bicchiere mezzo pieno, avanti con determinazione”

Il messaggio dell'estremo difensore del Palermo, Alberto Pelagotti, all'indomani del pareggio maturato contro la Juve Stabia

Juve Stabia e Palermo non vanno oltre lo 0-0 e dividono la posta in palio nel posticipo del Girone C di Serie C, andato in scena ieri sera al "Menti". Con questo punto la JuveStabia vola a 11 punti, agganciando la Paganese al settimo posto. 10, invece, i punti del Palermo, ottavo. Poche occasioni significative, agonismo, fisicità e tanto equilibrio in mezzo al campo. Le Vespe sfiorano il colpaccio, ma Pelagotti salva tutto nei minuti finali. I rosanero lasciano la Campania con qualche rimpianto, con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga.