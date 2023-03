FOTO Palermo, Pelagotti e la magia di Brunori: “Forse neanche io l’avrei parato”

Tre gol per parte. Ancora un pareggio, il quinto consecutivo per il Palermo di Eugenio Corini. Una partita rocambolesca, con i rosanero sotto di due gol in 23' sul campo del Cittadella. Poi, la reazione e le tre reti messe a segno tra il primo ed il secondo tempo prima del definito tre a tre. La doppietta di Francesco Di Mariano, l'ennesima perla stagionale di Matteo Brunori.