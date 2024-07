FOTO Palermo, Patryk Peda è in città: ecco il centrale polacco al “Barbera”

Nella giornata di oggi è stata diramata la lista dei calciatori rosanero che domani si raduneranno in provincia di Brescia per i test fisici, in vista del ritiro che si svolgerà a Livigno dal 7 al 20 luglio. Tra questi anche Patryk Peda, uno dei volti nuovi della squadra di Alessio Dionisi. Il difensore centrale classe 2002 è stato acquistato ed annunciato la scorsa estate, restando però in prestito alla Spal del presidente Joe Tacopina. Reduce da una buona stagione in Lega Pro, il calciatore polacco ha collezionato 23 presenze con 3 reti e un assist in campionato. E dopo diverse apparizioni con la formazione Under 21, Peda è stato convocato dalla Nazionale maggiore polacca per le sfide contro Isole Far Oer, Moldavia e Repubblica Ceca. Di seguito, la prima foto di Peda al "Renzo Barbera":