FOTO Palermo, Pardini saluta: “Sarò sempre grato a questa piazza”

Il messaggio di addio pubblicato sui social dall'ormai ex preparatore dei portieri

"Le emozioni che mi ha dato sono indescrivibili. Abbiamo vinto e abbiamo riportato questa piazza dove merita. Ringrazio la società, le persone conosciute in questo percorso. E finisco con dire alle molte persone che mi seguono... Venite in Sicilia perché sarete amati", le parole dell'ormai ex preparatore dei portieri del Palermo.