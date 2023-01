FOTO Palermo, Marconi sui social: “Emozioni”. E Massolo…

Termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena ieri sera al "Renzo Barbera", E' Marconi a decidere l’anticipo della ventunesima giornata di campionato, che regala a Corini il settimo risultato utile consecutivo. I rosanero agganciano per il momento il Cagliari all’ottavo posto, a 28 punti, in attesa delle gare del weekend. I biancorossi restano quarti, a quota 33. Un successo importante per il morale e per la classifica, celebrato su Instagram dallo stesso difensore Ivan Marconi, all'indomani della gara.