FOTO Palermo, “Manchi”: la dedica di Pelagotti a Martinelli su Instagram

A fine agosto la notizia diffusa tramite un comunicato ufficiale dal club rosa: “Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero”.

Una tegola pesantissima che ha scosso non solo dirigenza e giocatori, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà che, nelle ore immediatamente successive al triste annuncio dalla società siciliana, sono giunti all’ex capitano del Palermo: costretto a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori esami approfonditi a cui lo stesso Martinelli si è sottoposto, dopo la mancata idoneità sportiva per tornare in campo ricevuta lo scorso agosto.

Un addio forzato quello tra il centrocampista e il club rosanero che, in questi mesi, non ha mai dimenticato il classe ’93 tornato in città per fare visita ai compagni anche nei mesi immediatamente successivi alla notizia ufficiale dell’interruzione della sua attività agonistica. A distanza di quasi 4 mesi dal comunicato che attestava l’impossibilità del ritorno in campo del giocatore, l’estremo difensore rosanero Alberto Pelagotti, ha voluto mandare un messaggio al miele all’ex compagno – tramite il proprio profilo Instagram – che testimonia il forte legame che tutt’ora lega i due.