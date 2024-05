FOTO Palermo, l’Integrity Tour fa tappa al CFA di Torretta

Si conclude per la stagione corrente il progetto "Il calcio non è solo un gioco" incentrato sulla lotta al match fixing.

A Palermo l'ultima tappa dell'Integrity Tour 2023/2024, il corso di formazione che la Lega B organizza durante ogni stagione calcistica in sinergia con l'Associazione Italiana Calciatori e incentrato sul contrasto al fenomeno del match fixing. Un percorso di correttezza sportiva e rispetto di valori per porre l'accento sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive e ai rischi personali e del club dal punto di vista penale, civile e sportivo. Il corso intende presidiare un tema ritenuto di fondamentale importanza dalla Lega B, ovvero quello dell’etica, della responsabilità sociale e dei corretti comportamenti in campo e fuori.