FOTO Palermo, l’ex Diamanti in Via Libertà: “City Group? Hanno aspettato me!”

Giorno memorabile per il Palermo: arrivate le firme per la cessione del club al City Football Group, holding che fa capo allo sceicco proprietario del Manchester City, Mansour. Grande soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori ma non solo, anche gli ex calciatori rosanero non dimenticano il loro passato. Alino Diamanti, che si trova attualmente nel capoluogo siciliano, ironizza proprio sulla storica cessione in una storia Instagram che lo ritrae in Via Libertà: