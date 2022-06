FOTO Palermo, la gioia di Accardi sui social: “Tornati dove ci eravamo promessi…”

Continua la gioia dei calciatori e tifosi del Palermo nel "day after" della conquista della Serie B. La compagine guidata da mister Silvio Baldini ha superato il Padova al "Renzo Barbera" con la rete di Brunori, raggiungendo in serie cadetta le già promosse Bari, Sudtirol e Modena. Momento particolare per Andrea Accardi, palermitano che nell'anno della Serie D ha deciso di tornare tra i dilettanti per la sua città. Il numero 4 rosanero dimostra tutto il suo attaccamento attraverso un post sul suo profilo Instagram: