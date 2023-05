FOTO Palermo, la carica di Sala dopo la Spal: “Adesso due partite… per sognare”

Il Palermo è tornato a vincere e sognare i playoff. La compagine di Eugenio Corini , dopo cinque gare senza i tre punti, ha superato la Spal al "Barbera" ed ha agganciato il settimo posto. Grande prestazione per Marco Sala , che ha messo lo zampino nell'azione del vantaggio rosanero con l'autogol di Meccariello.

Lo stesso laterale destro ex Sassuolo, torna a caricare i tifosi direttamente dal suo profilo Instagram: Vittoria voluta, cercata, che vale la salvezza matematica! Adesso, due partite.. per sognare 💭 grazie tifosi per il sostegno incessante💗🖤"