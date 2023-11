FOTO Palermo, il magnate giapponese Mr Nakajima con la maglia rosanero

Ad omaggiare Mr Nakajima un tifoso, Alfredo Giambrone, che su Facebook ha pubblicato la foto dello stesso imprenditore mentre indossa la casacca rosanero presso Villa Igiea, hotel dove ha soggiornato in questi giorni. "Per i suoi 73 anni ho voluto omaggiare a Mr. Kaoru Nakajima una maglia del Palermo Fc - ha scritto Giambrone sui social -. Thanks Mr. Nakajima, looking forward to meet you again, maybe in Tokyo". Di seguito, il post in questione: