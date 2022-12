FOTO Palermo, il club a Brunori: “Il rosa ti sta bene, ma l’azzurro…”

Prosegue il momento positivo vissuto da Matteo Brunori, attuale capocannoniere del campionato di Serie B 2022/23 - insieme a Cheddira - con 9 reti messe a segno nelle prime diciotto giornate. Il capitano dei rosa nei giorni scorsi è partito alla volta di Coverciano, convocato dal CT Roberto Mancini, per uno stage con la Nazionale Italiana conclusosi oggi con una partita in famiglia da quaranta minuti a tempo. Occasione in cui il bomber rosanero, si è messo in evidenza con una bella conclusione da venti metri, poi stampata sul palo.