FOTO Palermo, i rosanero sono arrivati a Livigno: domenica Dionisi in sala stampa

Si è concluso questa mattina il pre-ritiro del Palermo a Coccaglio, in provincia di Brescia. Tre giorni intensi di test fisici ed esercitazioni tecniche, che proseguiranno a Livigno, sede del ritiro estivo che terminerà il prossimo 20 luglio. I rosanero - come comunicato dal club di viale del Fante - sono già arrivati in Valtellina e domani effettueranno test atletici e nuove esercitazioni tecniche.