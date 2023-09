FOTO Palermo: gita a Taormina con la famiglia per Lucioni

Dopo il match contro la Feralpisalò , vinta 3-0 dai rosanero al "Renzo Barbera" nella prima gara casalinga della stagione, il Palermo è tornato in campo a Torretta per una sessione di allenamento.

Seduta, a margine della quale, Eugenio Corini ha concesso due giorni di riposo alla squadra che riprenderà la preparazione nella giornata di mercoledì 6 settembre in vista della sfida contro l'Ascoli in programma il 16 settembre. Occasione che ha permesso ai rosanero di ricaricare le pile nella settimana di sosta della Serie B dovuta agli impegni della Nazionale italiana. Ad approfittarne per una gita fuori porta, il difensore del Palermo Fabio Luicioni che con la famiglia si è concesso momenti di relax a Taormina, come testimoniano alcuni scatti condivisi su Instagram dalla sua dolce metà.