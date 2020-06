FOTO Palermo, Faceapp mania: i calciatori rosanero in versione femminile sui social

Faceapp mania.

In questi giorni in tantissimi, tra vip e non, si sono divertiti ad utilizzare la nota app per trasformare i propri volti. Se qualche mese fa la tendenza era quella all’invecchiamento, adesso invece in milioni hanno deciso di cambiare sesso, almeno per qualche istante. In questo modo, i social si sono riempiti di personaggi che da uomini diventavano donne e viceversa. Una divertente mania diffusasi anche tra i calciatori del Palermo. Alcuni di loro, in versione femminile, sono davvero irriconoscibili. Sfoglia le schede per guardarli tutti.