FOTO Palermo, Elia sui social: “Provato fino alla fine, ripartiamo da questo pari”

Termina con un rocambolesco 3-3 la sfida tra Palermo e Pisa, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Dopo essere passati in vantaggio con Di Mariano, i nerazzurri trova il pari con un gol di Tourè, nel finale di primo tempo Elia in contropiede riporta ancora avanti i rosanero.