FOTO Palermo, Di Piazza esulta dopo il successo dei rosa: “Buona la prima, bravi tutti”

Missione compiuta per il Palermo.

Buona la prima per il Palermo che, nella sfida di questo pomeriggio contro il Teramo, si impone con il risultato di 2-0 e conquista la qualificazione al secondo turno dei play-off per la promozione in serie B.

Al “Barbera” si decide tutto nel primo tempo con le reti di Floriano su calcio di rigore e Luperini, in rovesciata. Decisive anche le parate di Pelagotti, che blinda il risultato nel secondo tempo, con due interventi convincenti. Ad attendere i rosanero nel prossimo turno ci sarà la JuveStabia: i campani hanno pareggiato 1-1 nel derby con la Casertana strappando il pass per il secondo turno.

A festeggiare l’importante risultato dei rosa anche l’ex vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, con un post Facebook in cui esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta.