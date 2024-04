FOTO Palermo, Amauri a Di Mariano: “Buona guarigione, non mollare mai!”

Compleanno amaro per Francesco Di Mariano. Al 33’ della sfida tra Palermo e Parma - terminata a reti inviolate, Di Mariano è stato costretto ad abbandonare il campo in barella a seguito di un duro contrasto di gioco con il centrocampista argentino Estevez. Per l'esterno rosanero, 19 punti di sutura per un taglio rimediato sotto il ginocchio, con ulteriori accertamenti previsti nei prossimi giorni.