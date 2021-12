FOTO Palermo, Dall’Oglio: “Bari? Dimostrato di poter fare grande girone di ritorno”

Il messaggio del centrocampista rosanero, Jacopo Dall'Oglio, all'indomani del pareggio maturato contro il Bari

Termina con un pareggio a reti inviolate il big match d'alta classifica della 19esima giornata di Serie C, tra Palermo e Bari. Nonostante fossero rimasti in 10 per l'espulsione di Emanuele Terranova per fallo da ultimo uomo su Soleri, i galletti riescono a portare a casa un prezioso punto. Non brillante la prestazione dei rosanero che, malgrado la superiorità numerica, non trovano lo specchio della porta riuscendo poche volte ad impensierire la retroguardia avversaria. Ma c'è chi guarda il bicchiere mezzo pieno: è il caso del centrocampista rosanero Jacopo Dall'Oglio che, all'indomani della sfida, ha pubblicato un messaggio motivazionale in vista dell'imminente impegno di mercoledì contro il Latina.