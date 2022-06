FOTO Palermo, da Brunori a Soleri: “Bar dello sport”, la storia su Instagram

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Silvio Baldini alla finale dei ritorno dei playoff di Serie C. La squadra rosanero affronterà il Padova di Massimo Oddo domenica sera alle ore 21.15 al Renzo Barbera. Dopo lo zero a uno dell'andata, De Rose e compagni hanno a disposizione due risultati utili su tre per staccare il pass direzione Serie B. Nel frattempo, piccola pausa dagli allenamenti per il Palermo con Brunori, Perrotta, Pardini, Soleri, Mattia Baldini, Lancini, Buttaro, Massolo e Pelagotti che si sono intrattenuti in un bar per rifocillarsi in vista della dura settimana di lavoro. Di seguito, la storia pubblicata su Instagram proprio dall'ex portiere dell'Empoli.