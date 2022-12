FOTO Palermo, Claudio Gomes esulta su Instagram per la vittoria a Benevento

Prestazione super per Gomes che scrive sui social: "Forza Palermo sempre"

Tra i migliori in campo di Benevento-Palermo c'è indubbiamente anche Claudio Gomes. Il centrocampista scuola Manchester City ha offerto una straordinaria prestazione in quanto a dinamismo, coronata da un recupero palla che ha scaturito il gol decisivo di Matteo Brunori. Splendida gara del francese che non si è fatto condizionare da un cartellino giallo ricevuto ad inizio partita.