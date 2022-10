FOTO Palermo-Cittadella, Mateju suona la carica: “Pronti per domani”

Prosegue la marcia di avvicinamento a Palermo-Cittadella, match valido per la decima giornata di Serie B. Archiviato il rocambolesco pareggio maturato contro il Pisa nello scorso turno di campionato, i rosanero torneranno in campo al "Barbera" per affrontare i veneti, con l'obiettivo di ritrovare una vittoria che manca ormai dal 9 settembre. A poco più di ventiquattr'ore dal fischio d'inizio, il difensore Ales Mateju ha diffuso un breve messaggio - attraverso le sue Instagram stories, preparandosi alla sfida di domani pomeriggio.