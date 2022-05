FOTO Palermo, cena di gruppo e sorrisi dopo l’accesso alla Final Four

Dopo il triplice fischio i rosanero hanno deciso di festeggiare il passaggio del turno andando a cena insieme

Il Palermo vola in semifinale. Sotto di due gol nella ripresa, i rosanero hanno sfoderato una reazione di grande livello, riacciuffando la qualificazione quando ormai sembrava sull'orlo del baratro. Un pareggio, quello ottenuto fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro la Virtus Entella nel match valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C , deciso dalle reti di Edoardo Soleri e Giuseppe Fella .

La festa, dunque, continua. L'accesso alla Final Four costituisce di certo un risultato significativo e di rilievo alla luce dell'indiscusso valore complessivo mostrato dalla compagine ligure (e dalla Triestina al primo turno) nell'arco del doppio confronto. Pertanto, mercoledì 25 e domenica 29 maggio gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò. In attesa di tornare in campo per iniziare la marcia di avvicinamento alla gara d'andata in programma in Lombardia, dopo il triplice fischio parte della squadra ha deciso di festeggiare il passaggio del turno in un noto ristorante di Palermo.