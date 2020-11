FOTO Palermo-Catania, da Martin a Marconi: i post social dopo il derby di Sicilia

Finisce in parità il derby di Sicilia.

Nonostante la formazione obbligata a seguito delle sette positività al Covid-19 emerse a poche ore dal match contro il Catania, la compagine rosanero ha offerto una prova gagliarda che non è certamente passata inosservata. Compattezza, orgoglio, personalità. Il punto conquistato in occasione della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C – Girone C non fornisce un grande slancio alla classifica del Palermo, ma costituisce certamente un buon viatico in prospettiva futura. Un pareggio che fa morale, psicologicamente importante, anche in vista della prossima gara in programma giovedì pomeriggio contro la Juve Stabia.

Mediagol.it vi propone i post pubblicati dai rosanero attraverso i loro account Instagram dopo il triplice fischio.

PALAZZI

MARTIN