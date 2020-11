FOTO Palermo-Catania, Amauri carica i rosanero: “Forza ragazzi!”

Sale la febbre da derby, manca davvero poco al calcio d’inizio di Palermo–Catania.

I rosanero dovranno affrontare la sfida contro gli etnei privi praticamente di mezza squadra, a causa del contagio da Covid 19 che ha dimezzato la rosa di Roberto Boscaglia. I Rosa saranno costretti a scendere in campo con soli 13 elementi a disposizione, considerando che tra questi vi saranno solo 10 giocatori di movimento e ben 3 portieri. Intanto arrivano tanti messaggi da parte di ex Palermo che augurano il meglio in vista del match del ‘Barbera’, l’ultimo in ordine cronologico è quello di Amauri che scrive: “Siamo carichi ragazzi? Forza Palermo”.