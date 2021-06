FOTO Palermo, Broh saluta Santana: “Un onore giocare al tuo fianco”

Il saluto su Instagram di Jeremie Broh, al capitano Mario Alberto Santana, dopo l'addio al calcio giocato

Mario Alberto Santana saluta il calcio giocato. E' di pochi giorni fa la notizia relativa all'addio al calcio giocato di Mario Alberto Santana, tornato in rosanero nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi interamente al nuovo ruolo di tecnico dei giovani. Un addio che ha avuto di certo un forte impatto sulla piazza palermitana, ma anche all'interno dello spogliatoio. A testimoniarlo le parole di Jeremie Broh che, proprio questa mattina, ha voluto dedicare un post su Instagram a Santana in cui ha ringraziato il compagno di squadra per i grandi momenti passati insieme.