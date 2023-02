FOTO Palermo, Barreto in visita al Museum: dona sua maglia in edizione limitata

Edgar Barreto non dimentica Palermo. Una carriera all'insegna del sacrificio il paraguaiano si è sempre contraddistinto per dedizione e corsa sul campo, dando sempre il suo contributo anche nei momenti più delicati all'interno dello spogliatoio, nelle quattro stagioni vissute in rosanero. L'ex centrocampista e capitano del Palermo che in passato con Vazquez e Dybala ha incantato il 'Renzo Barbera', una volta tornato in città, ha fatto visita al museo del club di viale del Fante, aperto al pubblico il 1° luglio 2020. Occasione in cui, l'ex calciatore, ha deciso di donare una sua maglia a edizione limitata della stagione 2014/15.